Долгое время артистка скрывала личность своего возлюбленного.

Украинская певица Lama уже давно состоит в гражданском браке с мужчиной по имени Роман. Однако, мало кто знает, как начались их отношения.

Пара познакомилась в 2016 году, когда артистка отдыхала в Херсонской области. Lama пила кофе с орехом и ванилью, а ее будущий любимый буквально пришел к ней на этот запах.

"Он сидел рядом и, можно сказать, пришел на этот аромат, а уже на фоне кофе у нас завязался разговор. Мы общались по дням и по ночам, такое ощущение, что будто были знакомы кучу лет. Оказалось, что у нас много общих тем, наши папы умерли в один год. Просветительские темы и духовные практики – это все стало нашей общей стихией. Можно сказать, он меня гармонизировал. С тех пор мы ни разу не расходились", – рассказала Lama в интервью Viva.

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Она добавила, что у них разница в возрасте 18 лет. Роману 30 лет, а Ламе - 48. Однако, как говорит артистка, эта разница неощутима.

"Разница в возрасте не чувствуется вообще. На духовном уровне мы находимся с ним в одной возрастной категории. Да, физически ему 30 лет, а мне 48, но ментально этой разницы нет. У нас этот вопрос даже и не поднимался никогда, все сбалансировано и гармонично", – добавила певица.

Напомним, ранее Lama объяснила, почему больше не хочет детей.

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