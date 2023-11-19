По ее словам, ее никогда не тянуло к материнству.

Украинская певица Наталья Дзенкив, более известная как Лама, не имеет детей, поэтому ей нередко поступают вопросы относительно этого и вообще о том, планирует ли она становится матерью.

В интервью Rostyslove Production она рассказала, что ее никогда не тянуло к материнству и детям, поэтому они с супругом решили завести собак.

"Есть от природы мамы – вся их жизнь в материнстве, а в моей творческой жизни такой необходимости не было. Никогда не чувствовала нужды, что мне нужен ребенок. Меня никогда не тянуло", - обьяснила Лама.

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Она добавила, что является очень творческим человеком. Сейчас ее хватает только на себя, возлюбленного и собак. А как будет, если у нее появятся дети - она не знает.

Личная жизнь Ламы

В период с 1997 по 2012 годы Лама была замужем за продюсером Виталием Телезиным, в соавторстве с которым порой пишет свои песни.

После развода с ним Лама долгое время была одна. А затем она начала встречаться с молодым человеком по имени Роман. Он младше своей избранницы на 16 лет. Однако это не помешало им быть счастливыми вместе на протяжении семи лет.

К слову, Роман разделяет взгляды Ламы относительно детей.

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