Знаменитость похудела из-за стресса.

Украинская певица Тоня Матвиенко рассказала, как после смерти мамы Нины Матвиенко резко похудела. По словам девушки, она не могла есть из-за горя, поэтому и скинула вес.

За это время артистка похудела на 10 килограмм. В интервью изданию Viva она рассказала, что больше не планирует худеть. Матвиенко переживает, что на лице будут видны возрастные изменения.

"Я не хочу больше худеть. И я волнуюсь, что будет на лице видны годы. Надо заняться спортом", - сказала певица.

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Она добавила, что планирует записать в спортивный зал, однако пока у нее нет сил этого сделать.

"В спортзал я еще не пошла, не могу, пока что у мене нет ни физических, ни моральных сил. Но надо", - призналась артистка.

Напомним, ранее певица Елена Тополя рассказала о своем похудении. Знаменитость призналась, что проблемы с весом у нее начались тоже из-за стресса. Сейчас она весит всего 44 килограмма.

"Я была немного полнее. Я похудела на 10 килограммов. Сейчас я вешу 44 кило. У меня это сейчас из-за стресса. Это такие эмоции, которые выжигают физически", - призналась Тополя.

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