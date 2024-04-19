Мужчина не понимает их поведения.

Украинский певец Александр Пономарев прокомментировал действия певиц-предательниц Ани Лорак и Таисии Повалий, которые поддерживают кровавую политику диктатора.

Мужчина заявил, что никогда бы не подумал, что эти исполнительницы, которых он хорошо знал, захотят получить паспорт страны-агрессора и не будут осуждать войну в Украине.

"Не мог представить. Не понимаю, как это происходит. Сейчас очень много в мире началось непонятного, поэтому какая-то привычка к непонятному уже начала во мне приживаться. Я уже говорил, что не хочу о коллегах говорить неэтично, но я уже не знаю, мои ли это коллеги", - сказал Пономарев в интервью Алесе Бацман.

А потом Александр добавил, что ему искренне жаль путинисток, которые выбрали для себя ложный путь.

"Бог им судья. Они сделали свой выбор. Я сожалею, что талантливые люди, которые родились в Украине, так себя повели и так сложилась их жизнь. Но... Как спят люди, которые предают свою родину? Я не знаю! Я даже не хочу думать о том, как бы я спал, потому что это вообще не умещается в моей голове. Я очень жалею, потому что талантливые люди, украинские люди... Мне жаль их и то, что они так сделали", - подчеркнул певец.

Напомним, ранее известный певец резко высказался о Лорак, Повалий и других предателях.

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