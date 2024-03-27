Теперь она владелица земли на острове.

Украинская певица Татьяна Решетняк, которая известна под сценическим псевдонимом TAYANNA, рассказала о дорогом подарке от бывшего.

Она призналась, что три года назад получила необычный презент от избранника - участок земли на Бали. И хотя эту информацию артистка долгое время скрывала, в конце концов решила рассказать подробности в программе "33 вопроса от Люкс ФМ".

"Бойфренд просто занимается строительством на Бали и он мне подарил кусок земли. Но она у меня есть фактически и все", - сказала откровенно певица.

Татьяна добавила, что имеет уже планы на эту землю у океана, однако еще не знает, когда именно сможет их реализовать.

"Я мечтала с детства, чтобы у меня был домик у океана. И когда я заработаю много денег, я построю себе там виллу. И буду отправлять родителей на зиму и сама туда буду приезжать на месяц вдохновляться. Хочу дом, куда я буду приезжать раз в год на два или один месяц, писать песни, писать альбомы, отдыхать с сыном и просто перезаряжаться", - подчеркнула она.

Напомним, ранее украинская певица Ирина Федишин похвасталась самым дорогим подарком от мужа-продюсера. Он подарил ей новый автомобиль.

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