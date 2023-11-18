Также звезда ответила, свободно ли сейчас ее сердце.

Украинская певица, финалистка Нацотбора на Евровидение-2024 SKYLERR призналась, о ком пишет свои лирические треки.

В интервью УНИАН Валерия рассказала, что в каждой из ее песен о любви есть часть собственной истории. Впрочем, иногда она пишет о своих друзьях, или кого-либо из окружения.

"Я думаю, что каждая песня - это часть моей жизни, часть жизни окружающих меня людей. То есть я могу написать песню и о себе, и о близком человеке, если ее историю я смогла прожить внутри себя. Поэтому в каждой песне есть эхо моего состояния в то или иное время. Все песни о любви, потому что я считаю, что любовь - это чувство, которое очень вдохновляет, и неважно, счастливое оно или болезненное, связано с любимым человеком, мамой или подружкой", - отметила SKYLERR.

Отдельно девушка прокомментировала, о ком ее трек "Чому вона?", в котором певица раскрыла историю мучительной невзаимной любви. Многие поклонники считали, что этот сюжет из личной жизни самой певицы.

"Это песня обо всех девушках, которые жили чем-то подобным. Я привыкла в своих песнях быть для своих слушателей подругой. И думаю, что песня "Чому вона?" дает девушкам понимание, что они не одни", - отметила певица.

О личной жизни Валерии почти ничего не известно. Девушка довольно сдержанно отвечает на вопрос, свободно ли сейчас ее сердце.

"Сейчас мое сердце свободно. Пока это все, что я могу сказать", - сказала она.

Напомним, ранее певица SKYLERR затаила обиду на артистку Тину Кароль. Еще зимой 2023 года девушка записала кавер на песню Тины "Више облаков", однако певица отдала право исполнять ее хит украинскому Олегу Шумею (SHUMEI).

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