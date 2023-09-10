Блогер Беспалов считает, что это хайп ради хайпа.

Украинская певица SKYLERR, получившая популярность после выхода песни "Вечорниці", затаила обиду на артистку Тину Кароль. Еще зимой 2023 года девушка записала кавер на песню Тины "Выше облаков", однако певица отдала право исполнять ее хит на украинском Олегу Шумею (SHUMEI).

На своей странице в TikTok SKYLERR написала, что выложила эту песню еще семь месяцев назад, но ей так и не разрешили исполнять эту песню на концертах.

"Миллионы просмотров, но я не имею права исполнять эту песню, его отдали Шумею. Мне действительно обидно, но есть как есть", - написала девушка.

Однако блогер Богдан Беспалов встал на защиту Тины Кароль и сказал, что каждый артист сам решает, кто из коллег может дать "вторую жизнь" его хиту или, возможно, только он сам может прожить определенную песню и передать все эмоции.

Кроме того, он сказал, что версия Шумея ему нравится намного больше, чем кавер SKYLERR.

"SKYLERR достаточно талантливая девушка и я не думаю, что кавер на песню "Выше облаков" мог как-то поднять выше неба ее карьеру. Поэтому это хайп ради хайпа. А Тину Кароль в этом смысле я понимаю. Давать право на исполнение каверов - это выбор исключительно артиста", - сказал Беспалов.

Напомним, кавер на "Ноченьку" Тины Кароль пронзил сеть в самое сердце.

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