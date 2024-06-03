TAYANNA призналась, что в условиях полномасштабного вторжения ее заработок нестабилен.

Популярная украинская певица Татьяна Решетняк, которая выступает под псевдонимом TAYANNA откровенно рассказала о своих заработках в условиях полномасштабного российского вторжения. Также исполнительница поделилась, сколько денег тратит в месяц.

По словам артистки, сейчас у нее нестабильный доход. Ежемесячно Татьяна получает разную сумму. Иногда ее заработок может достичь от 1 до 2 тысяч долларов, а в другой месяц она может едва заработать 500 долларов.

"Нет стабильного заработка. Не могу конкретно сказать, потому что каждый месяц заработок абсолютно разный. Можно в месяц заработать тысячу долларов, можно две тысячи долларов, а можно 500 долларов. Как-то так", - объяснила исполнительница.

TAYANNA рассказала, на что обычно тратит средства. В частности, это обслуживание авто, еда, коммунальные услуги, частная школа сына и его кружки. На все это певице нужно минимум тысячу долларов в месяц.

"Заработок в месяц не может быть меньше тысячи долларов, потому что еще школа частная у сына", - указала Решетняк.

Напомним, ранее TAYANNA после измены любимого разбила его авто. Певица рассказала об инциденте, который произошел несколько лет назад.

Вас также могут заинтересовать новости: