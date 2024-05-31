Инцидент произошел много лет назад.

Популярная украинская певица TAYANNA, настоящее имя которой Татьяна Решетняк, разбила автомобиль своего бойфренда. Таким образом артистка решила отомстить экс-возлюбленному за измену.

Исполнительница поделилась, что инцидент произошел много лет назад, когда Татьяна еще жила в родных Черновцах. Тогда ей было 18 лет. После того как артистка узнала об измене парня, она немного выпила и битой разбила его машину.

"Однажды, когда я встречалась с парнем, узнала, что он мне изменил. Об этом говорили все Черновцы. И я напилась - пошла к подружке, говорю: "Давай выпьем с тобой для храбрости". Пошла нашла палку, или это бита была. Где-то я нашла и разбила ему машину. Просто расфигачила в хлам", - отметила TAYANNA.

Знаменитость призналась бойфренду, что это сделала она. О реакции парня она не рассказала. По словам Решетняк, ее родители до сих пор не знают об этой истории.

"Я дала жару. Позвонила и сказала: "Выйди, пожалуйста, посмотри. Там у тебя что-то с машиной", - добавила певица.

Что известно о TAYANNA

39-летняя артистка родилась в Черновцах и свой творческий путь начала с группы "Горячий шоколад", в составе которой выступала. Впрочем, в 2011 году TAYANNA вышла из состава участников и начала сольную карьеру под нынешним псевдонимом.

Исполнительница участвовала в проекте "Голос страны", а также дважды пробовалась в Нацотборе на Евровидение. Однако ее попытки не были успешными. В 2017 и в 2018 годах певица уступала свое место сначала группе O.Torvald, а затем артисту Melovin.

Сейчас Татьяна не замужем, однако о личной жизни неохотно рассказывает У нее есть 11-летний сын Даниэль, которого она воспитывает самостоятельно.

Напомним, ранее TAYANNA высказалась о брате-певце, который живет в России. Артистка ответила, общается ли с ним.

Вас также могут заинтересовать новости: