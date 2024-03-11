Это произошло еще в начале прошлого года.

Защитник "Азовстали" Михаил Дианов в программе "Песня моей жизни" рассказал, что в прошлом году официально развелся со своей супругой, к которой после расставания еще испытывал романтические чувства.

Он рассказал, что в период бракоразводного процесса с супругой ему попалась песня группы "Без Обмежень" - "Дим". Дианов признается, что слова из этой песни попали ему в самое сердце.

"На самом деле "Дым" – это одна из первых песен, которую я услышал из репертуара группы "Без Обмежень". Потом я уже начал знакомиться с их творчеством. Это было как раз во время моего развода. В моем сердце тогда были слова из других песен группы. Я чувствовал, что: "Без неї ніяк" и т.д. Я очень романтичный человек", - сказал Дианов.

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Он добавил, что сейчас уже забыл свою бывшую супругу и не испытывает к ней любви.

"Я свободен и даже, возможно, готов к новым отношениям", - говорит Михаил.

Напомним, ранее Дианов высказался об отношениях с Поляковой. Он рассказал, что у них с Поляковой произошла ссора после ее выступления на скандальной свадьбе во Львове, однако они остались хорошими друзьями.

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