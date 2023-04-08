Звезда российского сериала "Гранд" признает, что раньше она слишком увлекалась всем российским.

Украинская актриса Мила Сивацкая, которая до полномасштабного вторжения РФ в Украину работала на территории страны-агрессора, призналась, что верила кремлевской пропаганде. Звезда сериала "Гранд" не скрывает, что раньше она любила все российское.

В новом интервью для Алины Доротюк Сивацкая признала свои некоторые ошибки. Однако актриса заявила, что ей не стыдно из-за работы в РФ, ведь тогда она просто мечтала о карьере и хотела сниматься в кино.

"Я осталась здесь, я извинилась, я помогаю, я даю рабочие места. Я на месте, и я никуда не уезжала. Я была тогда, в марте. Я не чувствую стыда, что когда-то работала в России, потому что я понимаю, что, блин, ну так случилось. Вот такая я была бессознательная... Повторюсь, в Украине на тот момент не снимали кино, его очень мало и сейчас снимают. Актеров очень много", - рассказала Сивацкая.

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Актриса признала, что она верила российской пропаганде. Ей казалось, что не все "так однозначно". Кроме этого, она почти ничего не знала о Майдане и Революции Достоинства. Тогда Сивацкая жила в Киеве, однако не интересовалась событиями. По словам актрисы, она была подростком и мало что понимала.

Сейчас она не работает в РФ. Сивацкая рассказала, что ей предлагали работу уже после полномасштабного вторжения в Украину, однако она отказывалась ехать на территорию страны-агрессора. В 2014 году для Сивацкой все было "неоднозначным". Актриса рассказывает, что тогда она смотрела новости, однако ее пугала агрессия политиков.

Где снималась Мила Сивацкая

Украинская актриса снималась в сериале "Кружева судьбы", также она играла главную роль в российском сериале "Гранд" и фильме "Последний богатырь". Также Сивацкая получала эпизодические роли в многосерийных фильмах, таких как "Пес", "Возвращение Мухтара" и "Женский доктор".

Напомним, ранее Сивацкая высказалась об Украине и заявила, что она не хочет жить в стране, где людям приходится выживать.

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