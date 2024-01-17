Женщина волновалась, что это может повлиять на ребенка.

Украинская актриса Виктория Варлей, которая известна по роли в сериале "Суперкопы" и участию в шоу "Холостяк", шокировала новостью. Оказалось, что женщина, родившая недавно дочь Мишель, шла на роды с вирусом. Об этом она рассказала в интервью Анне Олицкой.

"Я за день до начала схваток заболела ковидом. Впервые в жизни. Как это могло произойти? Я рожала с ковидом", - сказала Виктория.

Она также добавила, что из-за неожиданной болезни ей пришлось сменить комфортабельную палату, которую они оплатили заранее, на другую.

"Мы лежали в отдельном блоке. Муж ходил на 8 этаж, где я должна была лежать, где был вип, лакшери. А мы лежали с малой на отдельном этаже, для тех, у кого ковид или еще что-то", - пожаловалась она.

Варлей говорит, что самым сложным испытанием для нее было соблюдение правил безопасности во время ковида. Поэтому она не могла сразу проводить время с дочерью.

"Мне не позволили ее понюхать, поцеловать. Я была в маске постоянно. Но хорошо, что ей ничего не передалось. Это чудо, я считаю", - подчеркнула Виктория.

Она также призналась, почему так долго скрывала свою беременность.

"Я решила сделать каминг-аут с этим, чтобы это был сюрприз. Кстати, для многих моих друзей это тоже было неожиданностью. Из-за всех событий, которые происходят в нашей стране, возможно, я думала, что это как-то не вовремя говорить в тот момент, когда люди теряют близких", - сказала женщина.

Напомним, недавно Виктория Варлей ответила на хейт относительно своего быстрого похудения после родов. Актриса отметила, что похудела на 20 килограммов, ведь всю беременность занималась спортом, ходила на пилатес, правильно питалась, ходила на массажи и пила много воды.

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