Женщина рассказала о своем секрете стройности.

Украинская актриса, которая известна по роли в сериале "Суперкопы" и была участницей шоу "Холостяк" Виктория Варлей, недавно стала мамой дочери Мишель. Женщина продолжает активно рассказывать о своем опыте беременности и материнства.

На своей странице в инстаграме 39-летняя женщина написала, что на роды она шла с весом 73,6 килограммов. После рождения ребенка ей удалось быстро похудеть на 20 килограммов. Она выложила видео, которое подписала "Когда через 11 дней после родов надела старые джинсы".

Однако подписчики отреагировали на это критически.

Видео дня

"Зачем врать о 20 кг, которые набрали? Я оставила в роддоме только 4 кг, а вы все 20?" - написала подписчица.

Виктория решила все объяснить и поделиться своим секретом стройности.

"Фактически всю беременность я занималась спортом, ходила на пилатес, пока меня оттуда не выперли в прямом смысле слова. Дальше я уже продолжила самостоятельно дома. Плюс правильное питание, уход, массаж для беременных и я реально пила очень много воды. Думаю, это все помогло мне и кожу сохранить, и быстро сбросить вес", - написала Варлей.

Также она подчеркнула, что пока не в идеальной для себя форме. При росте 173 сантиметра, она весит 53 килограмма. Однако Варлей написала, что еще имеет лишние 7-8 килограммов, над которыми будет работать.

Напомним, Виктория долгое время скрывала свою беременность и даже точную дату рождения ребенка. Кстати, у нее были партнерские роды с мужем-американцем Петром.

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