Она подарила новую жизнь.

Украинская актриса, звезда сериала "Суперкопы" и участница "Холостяка" Виктория Варлей впервые стала мамой. 39-летняя знаменитость родила дочь.

Как рассказала Варлей в интервью Viva, они с мужем-американцем решили назвать дочь Мишель, что в переводе с французского означает "подарок от Бога".

Стоит отметить, что актриса и ранее говорила, что беременность - это подарок. Она рассказывала, что смогла забеременеть только после того, как встретила мужчину, с которым ей действительно хорошо.

Также Варлей призналась, что рассекретила свою беременность уже после родов. Буквально неделю назад она выложила пост в Instagram. При этом Мишель уже десять дней.

Кроме того, Виктория рассказала, что роды были партнерскими. Однако был момент, когда ее супругу понадобился небольшой перерыв.

"Вообще я отказывалась от его присутствия на родах, но когда зашел врач и сказал: "Будем рожать", все начало развиваться так стремительно, что муж и прийти в себя не успел, как уже держал мою ногу. А я наблюдала за этим всем, как за мультиком, и внимательно слушала указания медсестер. В какой-то момент муж попросил, чтобы его сменили: ему нужно было присесть. Не выдержал такой нагрузки", – поделилась Варлей.

Напомним, ранее Виктория Варлей рассказала, как забеременела в 39 лет.

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