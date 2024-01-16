Тышкевич оказалась там добровольно.

Актриса Екатерина Тышкевич была готова на все, чтобы побороть свою болезнь, связанную с постоянными головными болями. Несколько лет она пила антидепрессанты и другие препараты, которые хоть немного могли облегчить ее состояние, но полномасштабная война внесла свои коррективы - знаменитости становилось все хуже и хуже.

Поэтому она, посоветовавшись со своим психотерапевтом, решила лечь в больницу, чтобы постоянно быть под наблюдением врачей.

Также Тышкевич рассказала, что тогда ей посоветовали принимать новые препараты, реакция на которые могла быть разной.

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"Я в то время работала с психотерапевтом, которая была заведующей в отделении. Она очень занята, у нее очень много пациентов. И ее предложением было, чтобы я туда легла и мы могли в ее перерывах, в ее свободные окошки работать еще и психотерапевтически. И, конечно, чтобы у нее была возможность наблюдать мою реакцию на этот новый для меня антидепрессант. Поэтому я оказалась там", – отметила звезда в интервью Алине Доротюк.

По словам актрисы, она была готова на все, чтобы уменьшить свою боль, потому что за последние несколько лет она всего лишь две недели прожила без нее.

"Я была в таком состоянии истощения, что хотела как можно быстрее, большие дозы, хоть что-то сделать, потому что я уже не могла терпеть. Я приехала туда в очень плохом состоянии и прям просила: "Спасите меня!" – рассказала Екатерина.

К слову, после выписки из психбольницы Тышкевич оказалась в Одессе. Но и там ее ждало испытание. У девушки начался сепсис, из-за чего она попала в реанимацию, а потом в кому. Более недели она была не в сознании.

Напомним, ранее Тышкевич заговорила о беременности. Она отметила, что беременность может улучшить ее состояние здоровья, но есть и риски.

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