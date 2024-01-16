Она говорит, что это ее шанс на спасение от болезни, но и опасный риск.

Украинская актриса Екатерина Тышкевич дала интервью после выписки из больницы, где она неделю находилась в реанимации из-за сепсиса. Она рассказала о своем самочувствие и поделилась планами на будущее.

Так, в интервью Алине Доротюк девушка рассказала, что они с супругом Валентином Томусяком хотят стать родителями, однако это очень рискованно из-за состояния здоровья Екатерины.

Актриса призналась, что уже много лет принимает препараты, которые облегчают ей жизнь, но они несовместимы с беременностью.

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"Мы очень давно уже хотим ребенка. Но из-за моего постоянного употребления препаратов мы этого не делаем. И некоторые специалисты считают, что это действительно шанс на выздоровление. Но в процентах – это 20%, что сработает, а 80% – усугубит ситуацию. мы не вычеркиваем еще и послеродовую депрессию. Это рискованно", – поделилась Тышкевич.

Она добавила, что ей может помощь электрошоковая терапия, но она также имеет серьезные риски. Например, человек может стать умственно отсталым, если что-то пойдет не по плану.

"Я оставляю это на крайний вариант. Или попытаться забеременеть. А если нет? А мне уже нельзя будет принимать то, чем я хоть немножко это (сильные головные боли, - УНИАН) удручаю. А я так не смогу", - подытожила знаменитость.

Напомним, ранее актриса Тышкевич стала жертвой мошенников.

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