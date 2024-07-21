Она пыталась им донести правду еще в феврале 2022 года.

Украинская актриса театра и кино Нина Набока, которая известна по популярному сериалу "Поймать Кайдаша", рассказала об отношениях с родственниками из РФ.

Женщина отметила, что в стране-агрессоре живет семья ее родного брата. Однако с начала полномасштабного вторжения их родственные связи разорвались.

"В первые дни большой войны обращалась к родственникам в России, они живут на Кубани. Говорила: "Это война, а не операция. Вам в голове надо делать операцию!". Как они отреагировали? Никак. А сейчас мы вообще не общаемся. Это жена и дочь моего родного брата, самого его уже нет, он умер от рака. Четыре года боролся", - вспомнила Набока в интервью изданию OBOZ.UA.

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Поэтому актриса не видит смысла в будущем снова с ними налаживать общение и сказала об этом так:

"Возобновлять связи не планирую. Пусть они планируют. Тот, кто виноват, идет на поклон - это же логично. Да и сейчас они видимо боятся мне звонить, потому что еще их в тюрьму могут посадить. А раньше тетя Нина была самой любимой. С подарками ездила, деньги передавала, когда брат тяжело заболел. Что говорить? Вбивают в голову всякое и без того глупым людям. А разобраться они не могут, потому что логическое мышление там вообще отсутствует. Они привыкли к лживой информации, едят, аж причмокивают".

Что известно об Ольге Набоке

Нина начала свою актерскую карьеру в 1979 году. Первой ее работой стал фильм "Наталка Полтавка", в котором она сыграла подругу главной героини. Позже перечень ролей Набоки увеличивался. Она играла во многих фильмах и сериалах, в частности, "Поймать Кайдаша", "Дом "Слово", "Бесконечный роман", "Припутни" и прочее. Интересно, что за роль бабы Зины в фильме "Припутни" женщина стала лауреатом премии "Золотая юла".

Напомним, ранее певец Павел Зибров рассказал, общается ли с родственниками из РФ.

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