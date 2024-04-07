Актриса поздравила с праздником своего гражданского мужа, который отрекся от российского гражданства.

Известная украинская актриса Екатерина Кузнецова поделилась в сети фото со своим возлюбленным, бизнесменом Максимом Аплиным. Накануне пара отмечала годовщину знакомства.

Как известно, актриса и бизнесмен в отношениях уже 7 лет. Кузнецова опубликовала романтическое фото, чтобы поздравить Аплина с праздником. На снимке пара, вероятно находится, в Испании, где проживает мужчина после эмиграции из России.

"Сегодня 7 лет", - лаконично написала актриса.

Видео дня

Максим подготовил видео из путешествия влюбленных в Париж и написал, что "7 лет назад произошла любовь с первого взгляда":

Ровно 7 лет назад мы встретились! Это была и есть любовь с первого взгляда! Я ярко помню чувства, которые переполняли нас в тот день. Нам вместе было очень легко и весело! Общаться обо всем, гулять и не замечать никого вокруг, кроме друг друга! Мы даже представить не могли тогда, во что это превратится! Любовь, нежность, понимание и поддержка друг друга, смех и радость, путешествия и фестивали. Я люблю тебя! Ты моя мечта, моя любовь, мой лучший друг! 7 лет - это только начало! Все самое интересное еще впереди, главное вместе!

Звездные подписчики актрисы также присоединились к поздравлениям пары:

Алексей Суханов: "Мои поздравления! Пусть впереди еще много лет и счастья!"

Любава Грешнова: "Любовь спасет мир! Поздравляю"

Тарас Цимбалюк и Мила Сивацкая прокомментировали сообщение эмоджи в форме сердечка.

Отношения Кузнецовой и Аплина

Как известно, пара познакомилась в далеком 2017 году. Во Франции в 2021 году Максим сделал Екатерине предложение, однако влюбленные до сих пор не обручились.

В начале полномасштабного вторжения Аплин резко осудил правление Кремля и поддержал Украину в борьбе с РФ. Сначала пара эмигрировала в Шри-Ланку, но впоследствии они переехали в Испанию. Сама Кузнецова живет на две страны, потому что часто приезжает с рабочими поездками и, чтобы навестить родных, в Украину.

Напомним, стало известно, что муж-россиянин Екатерины Кузнецовой получает гражданство Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: