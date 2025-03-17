Известная украинская актриса находится в тяжелом состоянии: ее сын раскрыл детали болезни

Зоя Сивач страдает от тяжелой болезни.

Украинский актер Назар Заднепровский рассказал о тяжелом диагнозе мамы - актрисы Зои Сивач. По его словам, женщина страдает на рассеянный склероз.

В интервью kp.ua он признался, что ее состояние достаточно тяжелое, хоть и стабильное. Заднепровский отмечает, что его родной человек может сам себя обслужить, но из комнаты она не выходит.

"Было очень плохо, сейчас стабильно тяжело. Слава Богу, что может сама себя обслужить: памперс переодеть, съесть то, что я приготовил. Но из комнаты не выходит", — рассказал актер.

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Он добавил, что все свободное время проводит с мамой. Кроме того, Заднепровский живет с ней, поэтому редко видится с женой и детьми.

"Сейчас, к сожалению, мы снова мало видимся (с дочерью, - УНИАН), потому что стало больше работы и проблемы со здоровьем мамы. Сейчас живу у нее, а к детям и жене приезжаю в гости, когда есть время", — добавил знаменитость.

Напомним, ранее звезда "Скаженого весілля" Заднепровский рассказал о своих детях и где они будут учиться.

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