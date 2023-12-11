Она станет новой ведущей детского проекта.

Российский комик Максим Галкин потерял работу в стране-агрессора после того, как осудил преступный режим Кремля. Ранее он был ведущим шоу "Лучше всех", а теперь ему нашли замену.

Как сообщают росСМИ, новой ведущей проекта, в котором дети показывают свои таланты, стала Жанна Бадоева, прославившаясь благодаря тревел-шоу "Орел и решка".

Стоит отметить, что Жанна Бадоева родилась в Литве, однако в раннем возрасте вместе с семьей переехала в Украину, в Киев. Здесь она строила свою карьеру и снималась в популярном шоу, которое принесло ей славу и деньги.

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Однако ей этого оказалось мало, поэтому она решила податься в Россию. Там ведущая живет последние несколько лет. О полномасштабном российском вторжении она молчит. При этом Бадоева продолжает снимать там шоу, например "Жизнь других".

7 января 2023 года, на фоне вторжения России в Украину, Бадоева была внесена в санкционный список Украины лиц "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".

Напомним, ранее продюсер "Орла и решки" оправдал молчунью Жанну Бадоеву. Синельников предположил, что Бадоева не может разорвать контракт с росТВ.

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