Он предположил, что Бадоева не может разорвать контракт с росТБ.

Продюсер тревел-шоу "Орел и Решка" Евгений Синельников прокомментировал молчание экс-ведущей проекта Жанны Бадоевой. По его словам, она мыслями и сердцем с Украиной.

Он предположил, что возможно Бадоева не может разорвать контракт с российским телеканалом, на котором выходит ее новое шоу о путешествиях.

"Я считаю, что, возможно, так сложились обстоятельства, что она не может закончить тот контракт. Или не может что-либо говорить", - сказал Синельников в интервью "Зірковому".

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Он добавил, что не общался с Бадоевой с начала полномасштабного российского вторжения. Синельников не хочет тратить свою энергию на людей, которые сделали выбор в пользу РФ.

"Это их жизнь, они сделали свой выбор. Удачи", - подытожил Евгений.

Позиция Жанны Бадоевой по войне в Украине

Жанна Бадоева продолжает жить и работать в РФ. На одном из российских телеканалов выходит программа "Жизнь других", ведущей которой она является.

При этом россияне недовольны тем, что Бадоева молчит о войне. Они хотят, чтобы она открыто поддержала преступный режим Кремля. Известно, что ее даже хотели выгнать с росТБ за молчание.

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