Известная певица раскритиковала фигуры alyona alyona и Зарицкой из KAZKA

Она выступила против бодипозитива.

Украинская певица СолоХа резко высказалась относительно фигур своих коллег Александры Зарицкой из группы KAZKA и alyona alyona. Она сказала, что у них есть проблемы со здоровьем из-за лишнего веса.

Артистка откровенно призналась, что не поддерживает движение бодипозитива. По ее мнению, оно пропагандирует нездоровый образ жизни, и наличие лишнего веса, по словам певицы, никак не совместимо с хорошим здоровьем.

"На мой взгляд, это пропаганда нездорового образа жизни, это пропаганда лени. И я за то, чтобы у нас были здоровые люди, а в теле, где лишних 50, 70, а то и 100 килограммов, не может быть здоровья", — поделилась СолоХа в интервью с Oboz.ua.

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Певица привела примеры своих коллег, таких как Александра Зарицкая и alyona alyona, как ярких представителей бодипозитива. По мнению СолоХи, хотя они утверждают, что чувствуют себя комфортно в своем весе, это не исключает проблем со здоровьем, вызванных избыточными килограммами.

"Как бы солистка KAZKA и alyona alyona не говорили, что им комфортно в этом теле, хорошие анализы, я уверена, что они не хорошие", — прокомментировала СолоХа.

Напомним, ранее мама СолоХи попала в тюрьму.

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