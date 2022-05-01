По словам певицы, ракетный удар произошел недалеко от ее дома.

Украинская певица и бандуристка, участница Нацотбора на "Евровидение-2020" Марина Круть обнародовала жуткое видео с последствиями ракетного удара по Киеву, который оккупанты нанесли 29 апреля.

По словам певицы, ракетный удар был нанесен в Шевченковском районе Киева, недалеко от ее дома. От удара в ее квартире вылетели окна и двери.

К счастью, сама артистка в этот момент находилась в Хмельницкой области.

"Две ракеты прилетели в 100 метрах от нашего дома в Киеве. В этот же вечер прилетело и в Хмельницкую область, где я сейчас. Взрывной волной выбило окна и двери. Погиб один человек. Журналистка, работавшая в "Свободе слова" Вера Гирич. Ракета залетела прямо в ее квартиру. Светлая память Вере, которая была нашей соседкой. Теперь и ради еще одного человека, мы должны бороться и жить", - написала Марина.

Напомним, ранее Оля Полякова заявила, что многие украинцы не вернутся домой, потому что негде будет жить.

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