Юлия Юрина считает себя украинкой, несмотря на то, что родилась в России.

Экс-солистка группы YUKO Юлия Юрина родом из России заявила, что считает себя украинкой и хочет получить соответствующее гражданство.

В программе #Муз_Оборона она призналась, что с детства пела украинские песни, несмотря на то, что родилась на Кубани. Известно, что в 18-летнем возрасте будущая звезда приняла серьезное решение о переезде из России в Украину.

"Я считаю себя украинкой! Родилась я в городе Анапа, на Кубани. Однако с детства пою украинские песни. Я всегда изучала украинские традиции и фольклор, и в сознательном возрасте, в 18 лет, переехала в Украину. В 2012 году я поступила на кафедру фольклора и народно-песенного пения в Киеве", - сказала Юрина.

Также певица рассказала и о своих близких, которые остались жить в РФ. По ее словам, мама и бабушка не верят ей, что Россия напала на Украину, предпочитая больше доверять кремлевской пропаганде.

Более того, звезда призналась, что ее мама считает, что украинцы сами себя убивают.

"У меня не всегда хватает на это терпения. Но в какой-то момент я отрезала все от себя. Когда они звонят по телефону, говорю просто: "Я жива. Нас обстреливают, сейчас воздушная тревога". Постоянно проговариваю, что Россия нападает на Украину", – поделилась Юрина.

Кроме того, Юрина отметила, что очень хочет получить гражданство Украины, но пока это невозможно: "В 2018 году я смогла сделать только вид на постоянное проживание. Оно делалось 4 года. А сейчас война и есть проблемы важнее моей".

Напомним, автор "Игры престолов" придумал справедливое наказание для России.

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