Он заявил, что хотел бы сжечь Кремль одним из драконов.

Американский писатель Джордж Мартин высказался об угрозе ядерной войны. Он заявил, что хотел бы сжечь Россию одним из драконов из сериала "Игра престолов".

Он добавил, что угроза ядерной войны омрачила его оптимистический настрой, и он уже не уверен, что будущее будет хорошим.

"Что мы будем делать, если Путин использует ядерное оружие? Я хотел бы полететь на Кремль на драконах, но…" - сказал Мартин в интервью The Village.

Стоит отметить, что к самим россиянам Мартин относится хорошо, ведь они очень радушно принимали его несколько лет назад на концерте в Санкт-Петербурге. А вот, если говорить о президенте страны-агрессора Владимире Путине, то писатель заверил, что он - злой бандит.

Позиция Джорджа Мартина относительно войны в Украине

"Большой мир так безобразен, что я едва могу смотреть новости. Что я могу сказать о нападении России на Украину, чего еще не сказали другие? Несколько лет назад я был на конференции в Санкт-Петербурге. Это было весело, город был прекрасным, а русские фанаты и писатели даже пограничники - были такими теплыми и радушными. Путин - преступный головорез. Хотя, похоже, это история мира. Хорошие люди с отвратительными лидерами. Слушая отчеты о боях, я чувствую себя таким злым, таким беспомощным", - написал он ранее в своем блоге.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк прокомментировал санкции СНБО против Лорак и других артистов-предателей.

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