Модель показала фото / instagram.com/abbydowse
Австралийская модель Эбби Довс показала в Instagram новый снимок, которым произвела фурор среди своих поклонников.
Девушка сфотографировалась возле окна в зеленом белье. При этом она повернулась к камере спиной, выгнулась и показала свои аппетитные ягодицы.
Стоит отметить, что Довс является фитнес-тренером. Поэтому и не странно, что ее фигуре можно только позавидовать.
"Виды", - лаконично она подписала фото.
Модель показала фото / instagram.com/abbydowse
Модель показала фото / instagram.com/abbydowse
Кто такая Эбби Довс:
- Довс - фитнес-тренер и Instagram-модель
- С детства мечтала стать супермоделью
- Она работает и живет только там, где есть солнце. Называет себя "ребенком пляжа"
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