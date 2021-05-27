Эбби Довс позировала в белье на новом фото.

Австралийская модель Эбби Довс показала в Instagram новый снимок, которым произвела фурор среди своих поклонников.

Девушка сфотографировалась возле окна в зеленом белье. При этом она повернулась к камере спиной, выгнулась и показала свои аппетитные ягодицы.

Стоит отметить, что Довс является фитнес-тренером. Поэтому и не странно, что ее фигуре можно только позавидовать.

"Виды", - лаконично она подписала фото.

Кто такая Эбби Довс:

Довс - фитнес-тренер и Instagram-модель

С детства мечтала стать супермоделью

Она работает и живет только там, где есть солнце. Называет себя "ребенком пляжа"

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Автор: Диана Могилевич