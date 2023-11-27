Россияне вызверились на нее.

Российская юмористка родом из Киева Клара Новикова впервые за долгое время дала сольный концерт в Москве и попала в скандал. Она не только шутила об Украине, но еще и временами переходила на украинский язык.

Кроме того, во время ее выступления на экране демонстрировались фотографии улиц Киева и даже появился сине-желтый флаг. После этого россияне взбесились. Они убеждены, что Новикова таким образом поддержала Украину.

Однако, как оказалось, артистка вовсе не думает о полномасштабной войне на родине. В свое оправдание за флаг Украины она сказала, что "ничего не знала, ничего не видела".

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"Никакого флага Украины я не показывала. У меня такого нет на концерте! Хрен его знает, может, мне какой-то слайд и повесили? Я же спиной стою к экрану! Это что, мой зал? У меня на концерте никогда не бывает "экранов". Я на репетиции просмотрела все слайды, которые мне предложили. Флага я там не видела. И вообще у меня впервые в этом зале был концерт", – попыталась оправдаться юмористка.

При этом она добавила, что отрекаться от Киева не будет, потому что с ним связано ее детство. Однако артистка также высказалась в адрес России. Она заявила, что уже 50 лет живет в стране-агрессора и поблагодарила эту страну за возможность реализроваться.

Стоит отметить, что Клара Новикова внесена в базу "Миротворец". Она посещала незаконно аннексированный Крым.

Напомним, ранее Лайма Вайкуле назвала условие выступления в России.

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