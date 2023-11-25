Певица считает, что россиянам нужно извиниться и покаяться.

Латвийская певица Лайма Вайкуле заявила, что может вернуться с концертами в Российскую Федерацию. Она отметила, что главным условие – извинения и покаяния россиян.

"Никогда не буду выступать в России, могу об этом сказать смело. Может быть, если будут извинения и покаяние, если все изменится", - цитирует артистку росСМИ.

По ее словам, она пытается "вразумить" российских поклонников.

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На такие слова певицы отреагировал российский продюсер Иосиф Пригожин. Он заявил, что Россия никому ничего не должна и упрекнул ее в том, что она "пользовалась всеми благами Российской Федерации".

"Кто должен перед ней извиниться? Зрители российские? Их никто не трогает, да кому вы нужны вообще? Уже время даже уходит, уже новые люди пришли на все их места, другие артисты. Вас никто не трогает, вас никто не оскорблял. Честно? Я не ожидал. Она всегда была такой деликатной женщиной, она всегда так уходила от острых углов, а сегодня ее куда-то вообще занесло. Хочется задать вопрос: кто вы такие, чтобы вы указывали нашей стране, кто и что должен делать? Кто вы такие, блин? Вы лучше разберитесь со своими руководителями, которые устроили бесчинства в 2014 году на въезд звезд, отмену культуры и отмену конкурса "Новая волна". Вы лучше с этим разберитесь, вы разберитесь со своими, к нам лезть не надо. Россия никому ничего не должна, потому что вы пользовались всеми благами Российской Федерации, зрительской аудитории, заработали деньги", - заявил путинист.

Позиция Вайкуле по войне в Украине - последние новости

Известная латвийская певица Лайма Вайкуле открыто поддерживает Украину после полномасштабного вторжения России и выступает против путинского режима. Артистка "разнесла вдребезги" всех российских коллег, заявив, что им нужны только деньги.

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