Песня получила название "Watercolor Eyes".

Американская певица Лана дель Рей выпустила новый трек "Watercolor Eyes", который был написан для второго сезона сериала "Эйфория" (Euphoria).

Официальное видео опубликовали на YouTube-канале звезды.

Трек можно будет услышать в третьей серии второго сезона "Эйфории", которая выйдет на сервисе HBO Max в воскресенье, 23 января. Название эпизода более чем интригующее - "Размышления: большие и маленькие хулиганы".

Впервые отрывок работы прозвучал в тизере нового эпизода, опубликованного создателями проекта в Twitter.

Сингл спродюсировал Назри Тони Атве, который работал с такими звездами, как Шакира, Джастин Бибер и Pitbull.

Напомним, первый эпизод "Эйфории" с Зендаей, Джейкобом Элорди, Сидни Суини и Ангусом Клаудом вышел 9 января. Серию посмотрели 2,4 млн зрителей на всех платформах. Это самый высокий показатель с момента запуска HBO Max.

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