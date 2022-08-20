В интервью журналу она объяснила, почему решилась на опасную косметическую процедуру.

Супермодель и модная икона 90-х Линда Евангелиста впервые появилась на обложке журнала Vogue после неудачной косметической операции, "зверски изуродовавшей" ее лицо.

На фотографиях, снятых для британского Vogue, можно видеть только лицо модели: ее шея, уши и волосы тщательно скрыты под шляпой и платком. Во время съемки визажисты использовали клейкую ленту и специальные резинки, чтобы оттянуть кожу лица и придать ей естественный вид, сообщает Би-би-си.

"У меня не такая шея и челюсть в реальной жизни - я не могу повсюду ходить с лентой и резинкой", - заявила супермодель в интервью журналу.

Прошел почти год с тех пор, как одна из наиболее узнаваемых супермоделей мира заявила, что исчезла из поля зрения после того, как была "жестоко изуродована" процедурой по уменьшению жира, результаты которой оказались противоположными обещаным.

Речь идет о процедуре CoolSculpting - криолиполизе, позволяющей уменьшить количество жировой ткани под воздействием холода. Из-за редкого побочного эффекта все вышло наоборот и количество жира на лице у Евангелисты увеличилось.

"Если бы я знала, что побочный эффект приведет к потере источника дохода и вгонит в такую депрессию, что начинаешь себя ненавидеть, я бы никогда не пошла на такой риск", - рассказала она британскому Vogue.

Годом ранее Евангелиста писала, что неудачная процедура вогнала ее в дикую тоску - супермодель начала избегать окружающих, фактически став отшельником.

Евангелиста добавила, что повелась на эту процедуру из-за рекламы. "Вам нравится, что вы видите в зеркале? Они словно обращались ко мне", - вспомнила модель.

"Речь шла об участках жира, которые было невозможно убрать, - продолжает Евангелиста. - Там говорилось, что процедура не требует хирургического вмешательства и времени на восстановление. Я выпила это волшебное зелье, потому что я немного тщеславна. Я решилась на это - результаты обернулись против меня".

Супермодель подала в суд на косметическую компанию, проводившую процедуру - Zeltiq Aesthetics. В июле она заявила, что иск был урегулирован.

"Мы рады, что вопрос с госпожой Евангелистой был решен, - говорится в заявлении компании, опубликованном в Vogue. - Мы по-прежнему сосредоточены на придании [людям] уверенности в себе посредством безопасных, надежных продуктов и эстетических процедур, подкрепленных научными исследованиями".

Линда Евангелиста отметила, что пытается полюбить себя такой, какая она есть.

"Посмотрите на фотографии, - говорит она. - Мне всегда казалось, что мы создаем фантазию. Мы создаем мечту. На этой съемке позаботились о том, чтобы скрыть то, что вызывает во мне неуверенность, так что я просто занимаюсь своим любимым делом".

Кто такая Линда Евангелиста

Линда Евангелиста - канадская супермодель итальянского происхождения, одна из супермоделей 1990-х годов.

Она стала первой моделью, которой предлагали супергонорары только ради присутствия на каком-либо модном мероприятии. Ей принадлежит крылатая фраза, впоследствии растиражированная всеми изданиями: "Я не вылезу из постели меньше чем за десять тысяч долларов".

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2021 года изуродованная пластикой Линда Евангелиста подала в суд на хирургов.

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