Ранее звезда сделала процедуру, которая изуродовала ее внешность.

Канадская супермодель Линда Евангелиста возвращается к работе после неудавшейся пластики. В 2021 году она сделала косметологическую процедуру, которая дала обратный эффект.

Результат пластики настолько шокировал модель, что она подала иск против клиники Zeltiq Aesthetics Inc., заявив, что врачи изуродовали ее. Тогда модель хотела уменьшить жировые клетки, а получилось - наоборот. В результате ее тело настолько деформировалось, что ее сложно было узнать.

Все это спровоцировало у Евангелисты депрессию. Она говорила о том, что стесняется своего внешнего вида и не может нормально жить с такой внешностью.

Сейчас же она решилась вернуться в модельный бизнес. Так, она стала партнером компании Fendi и уже приняла участие в рекламе сумок.

Напомним, Линда Евангелиста - канадская супермодель итальянского происхождения, одна из супермоделей 1990-х годов.

Она стала первой моделью, которой предлагали супергонорары только ради присутствия на каком-либо модном мероприятии. Ей принадлежит крылатая фраза, впоследствии растиражированная всеми изданиями: "Я не вылезу из постели меньше чем за десять тысяч долларов".

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