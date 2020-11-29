Изабель Гулар показала солнечное видео.

Известная супермодель Изабель Гулар опубликовала в Instagram новый видеоролик.

На кадрах она позирует, лежа у бассейна. Девушка легла на животик и понежилась в солнечных лучах. На ней были надеты только трусики. Стоит отметить, что у Гулар очень красивая и подтянутая фигура. Модель следит за своим питанием и занимается спортом.

Кто такая Изабель Гулар:

Изабель родилась 23 октября 1984 года в Сан-Паулу, Бразилия

Она более известная как одна из ангелов Victoria’s Secret

В 14 лет переехала в столицу штата Сан-Паулу, где начала работать моделью

Изабель снималась для обложек таких журналов, как GQ, Vogue, L’Officiel, Marie Claire и Esquire

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Автор: Диана Могилевич