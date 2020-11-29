Модель показала фото / instagram.com/izabelgoulart
Известная супермодель Изабель Гулар опубликовала в Instagram новый видеоролик.
На кадрах она позирует, лежа у бассейна. Девушка легла на животик и понежилась в солнечных лучах. На ней были надеты только трусики. Стоит отметить, что у Гулар очень красивая и подтянутая фигура. Модель следит за своим питанием и занимается спортом.
Кто такая Изабель Гулар:
- Изабель родилась 23 октября 1984 года в Сан-Паулу, Бразилия
- Она более известная как одна из ангелов Victoria’s Secret
- В 14 лет переехала в столицу штата Сан-Паулу, где начала работать моделью
- Изабель снималась для обложек таких журналов, как GQ, Vogue, L’Officiel, Marie Claire и Esquire
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