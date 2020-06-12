Известная модель Изабель Гулар сверкнула попой, позируя на дереве

Изабель Гулар засветила пятую точку, фотографируясь на дереве.

35-летняя бразильская модель Изабель Гулар очень часто публикует в Instagram фотографии, на которых она позирует в бикини.

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На этот раз модель сфотографировалась в салатовом бикини с желтым ободком, стоя на дереве. Стоит отметить, что Изабель уделяет много времени спорту, поэтому результат ее тренировок сразу заметен. У нее длинные красивые ноги и плоский живот. При этом ее шикарные волосы развеваются на ветру. В подписи под снимком девушка отметила, что позирует на оливковом дереве.

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