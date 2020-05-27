Ким Кардашьян показала фигуру в ультраобтягивающем наряде (фото)

На фото знаменитость продемонстрировала все свои прелести.

Известная во всем мире предпринимательница и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян-Уэст поразила своих подписчиков в Instagram откровенным образом.

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На серии снимков 39-летняя знаменитость предстала в тоненьком костюме персикового цвета. Верх наряда — топ с оригинальным вырезом в области груди. Низ — ультракороткая юбка, едва прикрывающая пышные формы Ким.

На фото Кардашьян продемонстрировала все свои прелести — сочную грудь, плоский живот, пышные ягодицы и стройные ноги.

Дополнила образ звезда стильными и лаконичными босоножками с прозрачными ремешками. Для кадра Ким собрала волосы и заплела их в тугую косу.

Ранее Ким Кардашьян встала в провокационную позу - позу собачки - и "взорвала" Instagram.

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