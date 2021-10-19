19 октября телеведущая отмечает свой день рождения.

Сегодня, 19 октября, украинской телеведущей Лесе Никитюк исполнилось 34 года. В честь праздника вспоминаем, как девушке из провинции удалось стать завидной невестой.

Леся родилась в Хмельницком в семье рабочих. Девушка мечтала стать моделью, но одноклассники всячески сеяли зерно сомнения. Они "травили" Лесю за ее внешний вид, а особенно за длинные ноги, о которых сейчас мечтает каждая девушка.

Известно, что Леся жила очень скромно, одевалась на местном рынке и даже рано начала работать. При этом она всегда увлекалась спортом. Так, она стала мастером спорта по плаванью.

Также Никитюк со студенческих времен играла в КВН. Но впервые громко прозвучало ее имя на шоу "Рассмеши комика". Первый раз девушка выступала вместе со своей подругой, но победу одержать им так и не удалось. А вот во второй раз удача все-таки ей улыбнулась.

Позже ее пригласили стать ведущей шоу "Орел и Решка" вместе с Региной Тодоренко. Девушка облетела полмира за время участия в программе. Кроме того, последние несколько лет она ведет шоу "Хто зверху?" вместе с Сергеем Притулой. Также Никитюк была участницей шоу "Танцы со звездами". На проекте у нее был конфликт с Владом Ямой, но сейчас они хорошо общаются.

Сейчас Лесю Никитюк знают, пожалуй, все. Она - одна из самых громких персон в сфере шоу-бизнеса. И да, Леся - завидная невеста, которая пока так и не встретила мужчину своей мечты.

Напомним, ранее Леся Никитюк показала идеальную фигуру.

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Автор: Диана Могилевич