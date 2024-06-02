Телеведущая поделилась кадрами с первенцем.

На днях известная украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук родила первенца. Сейчас знаменитость рассекретила, какое имя они с мужем - бизнесменом Алмазом - выбрали для новорожденного сына.

Телезвезда публиковала в своем Instagram кадры с малышом, на которых показала его ручки и ножки. А в описании под роликом Иванна сообщила, что назвала первенца Адамом. Выяснилось, что имя мальчика имеет древнееврейские корни. Звездная мама пообещала сыну любить и оберегать его.

"Добро пожаловать в этот замечательный, удивительный мир! Мы с папой обещаем показать тебе его во всей его красе. Обещаем всегда быть рядом, защищать и поддерживать тебя на каждом шагу твоего жизненного путешествия. Наше сердце бьется для тебя, дорогой", - написала Онуфрийчук.

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В комментариях под постом подписчики ведущей в очередной раз поздравили ее с рождением ребенка и поддержали такой выбор имени:

"Адам - замечательное имя! Желаю вам, Иванночка, еще Еву"

"Поздравляю! Очень красивое имя"

"Иванночка, поздравляем от всего сердца маленького Адамчика с днем рождения. Очень красивое имя"

Отметим, что мальчик появился на свет за границей. Супруги выбрали для рождения ребенка Швейцарию. Муж Алмаз присутствовал на родах.

Напомним, ранее Иванна Онуфрийчук, которая впервые стала мамой, показала фото с любимым в роддоме.

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