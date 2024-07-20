Мальчик показался в смешном образе.

Известная украинская ведущая, звезда шоу "Танцы со звездами" Иванна Онуфрийчук, которая в мае родила первенца, поделилась семейным контентом в сети. Новоиспеченная мамочка показала трогательные кадры сына.

В своем Instagram телезвезда опубликовала серию кадров 2-месячного Адама. На фото заметно, что мальчик очень подрос. Звездная мамочка позировала на камеру в бежевом кимоно, а ее сын - в голубом комбинезоне.

Маленький Адам повеселил подписчиков Иванны своим видом. Мальчик показался в белых солнцезащитных очках. Знаменитость держала малыша на руках и нежно целовала его в голову.

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"А это мы уже сегодня. Привет, подписчики", - мило подписала кадры Онуфрийчук.

Также ведущая опубликовала фотографию мальчика вблизи. Адам снова в своих очках удивленно смотрел на камеру, лежа на кровати.

К слову, Иванна в браке с казахским бизнесменом Алмазом с 2021 года. Их первенец родился за границей, в Швейцарии. Супруги тщательно подошли к планированию беременности. Муж и жена отказались от плохих привычек и уделили внимание своему здоровью.

В начале весны 2024 года Онуфрийчук призналась, что беременна, а уже в мае она впервые стала мамой. Ведущая рассказывала, что роды были очень сложными для нее, но сейчас звезда забыла о неприятных моментах и наслаждается материнством.

Напомним, ранее Иванна Онуфрийчук поздравила сына с важным праздником и восхитила новыми фото с ним.

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