Андрей Шатырко показал свою избранницу на свадебных кадрах.

Участник первого сезона романтического реалити "Холостячка", в котором главной героиней была актриса Ксения Мишина, Андрей Шатырко сообщил, что он женился. Блогер показал свою избранницу и рассказал о свадьбе.

Радостной для своих поклонников новостью мужчина поделился в Instagram. Его женой стала модель и блогерша Екатерина Гринько. Пара несколько лет назад уехала за границу. Поэтому свадьбу они решили сыграть в США, где живут уже длительное время.

Для важного события влюбленные выбрали известную часовню в Лас-Вегасе, в которой заключали браки немало голливудских звезд. Андрей и Екатерина решили соблюсти традиции бракосочетания в Лас-Венасе и пригласили на церемонию ведущего, который пришел на церемонию в костюме Элвиса Пресли.

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"Пока мир сходит с ума, мы сходили в часовню и поженились. Именно так, как в наших дрим-бордах: в сердце Лас-Вегаса, а церемонию провел сам Элвис Пресли (без шуток) в часовне, где женились Памела Андерсон, Брюс Уиллис, Бритни Спирс, Дженнифер Лоренс, Фрэнк Синатра, Деми Мур, Майкл Джордан и другие", - рассказал Шатырко.

Новоиспеченные супруги уже успели поделиться романтическими кадрами со свадьбы в своих соцсетях. Андрей выбрал для бракосочетания классический костюм синего цвета, а его возлюбленная позировала на камеру в белом облегающем свадебном платье на тонких бретелях.

Интересно, что сделала Шатырко предложение именно модель, а не он сам. Произошло это в феврале этого года. Ранее блогер делился кадрами с предложения в сети. Уже через две недели после предложения руки и сердца пара заключила официальный брак.

Напомним, ранее Мишель Андраде хотела бы стать главной героиней шоу "Холостячка". Исполнительница призналась, верит ли в то, что на проекте возможно встретить настоящую любовь.

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