По словам Ивана, в город вошла российская армия.

Украинский артист Иван Дорн отреагировал на бомбежку российскими оккупантами своего родного города Славутич, который находится недалеко от Чернобыльской АЭС.

Дорн отметил, что 26 марта в Славутич вошли российские военные. Местные жители не готовы мириться с оккупантами, поэтому активно выходят на митинг.

"Сегодня в Славутиче люди вышли на митинг за Украину, против российских военных. Российская армия и техника уже в городе. Вчера его уже обстреливали снайперы", - написал Дорн.

Артист добавил, что нападая на жителей Славутича, оккупанты нападают на весь мир.

"Нападая на Славутич, вы нападаете на людей из разных стран, которых переселили в Украину для устранения последствий взрыва на Чернобыльской АЭС. Это лучшие умы Украины, России, Белоруссии, Грузии, Литвы, Латвии, Эстонии, Азейбарджана. Вы нападаете на мир", - добавил Иван.

Напомним, ранее в России запретили концерты артистов, выступивших против войны в Украине. Среди них оказался и Иван Дорн.

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