Иван Дорн принял участие в программе об экологии.

Украинский певец Иван Дорн принял участие в программе российской телеведущей Ксении Собчак об экологии.

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В ходе программы Дорн принялся убирать мусор в Москве. В результате Ксения поинтересовалась у него где грязнее - в Киеве или Москве. На что артист ответил достаточно лаконично.

"Я не знаю, на самом деле… Думаю, что везде одинаково. Одинаково грязно", - сказал Дорн.

При этом такой ответ Собчак не устроил и она решила все же выяснить с Иваном этот вопрос. Но ей не удалось разговорить его на эту тему.

"У меня нет никакого грязеизмерителя… Могу сказать, что в том месте, где мы были под Киевом, вынесли шесть пакетов мусора сразу же. Минут 15 нам понадобилось. Так что делайте выводы самостоятельно. А в пропаганде Собянина (мэр Москвы Сергей Собянин, - УНИАН) я не собираюсь принимать участие", - добавил Дорн.

Кто такой Иван Дорн:

Иван Дорн родился 17 октября 1988 в Челябинске

На премии МузТВ-2012 был номинирован в категории "Прорыв года"

На своих концертах выступает за единство народов и абстрагируется от политических игр

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Автор: УНИАН