Ирина Горовая рассказала об интиме с возлюбленным / Скриншот Instagram

Известная продюсерка Ирина Горовая закрутила новый роман. Знаменитость поделилась пикантными подробностями интима с возлюбленным.

В комментарии проекту "Невероятная правда о звездах" Горовая случайно проговорилась, что больше не одинокая. В частности, рассказала, как она, когда дома есть ее сын Андрей, занимается любовью с бойфрендом.

Продюсерка долго не думала и сразу поделилась всеми подробностями. Она говорит, что они с любимым закрываются в своей комнате, а тем временем сын находится в своей.

Ирина Горовая с сыном Андреем / Скриншот Instagram

По ее словам, парень уже взрослый, ему 15 лет, поэтому он все понимает. Андрей может надеть наушники, чтобы не услышать, чего не хотел бы. Своими словами Ирина намекнула, что, вероятно, они с ее избранником живут вместе.

"Он пошел в свою комнату, а мы пошли в свою. И все! Ему 15 лет, он все понимает. Если он услышит, что маме немножко плохо, она сильно дышит, он скажет: "Окей, включу наушники и буду играть в свои игры", - отметила Горовая.

Что известно о личной жизни Горовой

К слову, продюсерка была в двух браках. Первым ее мужем был Юрий Горовой - музыкант. У пары родилась дочь Наталья, которой сейчас 26 лет, и она уже даже успела выйти замуж.

Второй брак Горовой был с известным рэпером Потапом, от которого продюсерка родила сына Андрея. После развода с исполнителем Ирине приписывали немало романов, однако она держит свою личную жизнь в тайне.

Напомним, ранее Ирина Горовая рассекретила, где сейчас живут ее дети и чем занимаются.

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