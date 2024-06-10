Продюсерка случайно рассекретила, что находится в отношениях.

Известная продюсерка Ирина Горовая закрутила новый роман. Знаменитость поделилась пикантными подробностями интима с возлюбленным.

В комментарии проекту "Невероятная правда о звездах" Горовая случайно проговорилась, что больше не одинокая. В частности, рассказала, как она, когда дома есть ее сын Андрей, занимается любовью с бойфрендом.

Продюсерка долго не думала и сразу поделилась всеми подробностями. Она говорит, что они с любимым закрываются в своей комнате, а тем временем сын находится в своей.

По ее словам, парень уже взрослый, ему 15 лет, поэтому он все понимает. Андрей может надеть наушники, чтобы не услышать, чего не хотел бы. Своими словами Ирина намекнула, что, вероятно, они с ее избранником живут вместе.

"Он пошел в свою комнату, а мы пошли в свою. И все! Ему 15 лет, он все понимает. Если он услышит, что маме немножко плохо, она сильно дышит, он скажет: "Окей, включу наушники и буду играть в свои игры", - отметила Горовая.

Что известно о личной жизни Горовой

К слову, продюсерка была в двух браках. Первым ее мужем был Юрий Горовой - музыкант. У пары родилась дочь Наталья, которой сейчас 26 лет, и она уже даже успела выйти замуж.

Второй брак Горовой был с известным рэпером Потапом, от которого продюсерка родила сына Андрея. После развода с исполнителем Ирине приписывали немало романов, однако она держит свою личную жизнь в тайне.

Напомним, ранее Ирина Горовая рассекретила, где сейчас живут ее дети и чем занимаются.

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