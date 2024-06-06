Известная украинская продюсерка Ирина Горовая сообщила, что ее 26-летняя дочь Наталья вышла замуж за иностранца. Знаменитость показала кадры молодоженов.
Как известно, сейчас Наталья живет в Польше вместе с любимым Амиром. Там дочь продюсера строит свою карьеру маркетолога и работает в ІТ-компании.
Для важного события в жизни девушка выбрала изысканное платье белого цвета. Однако от фаты Наталья отказалась и была без украшений на голове. Ее избранник был в белой рубашке и классических серых брюках. Горовая опубликовала первые снимки с важного события и поздравила влюбленных.
"Поздравляю мои. Любите друг друга, наслаждайтесь жизнью, поддерживайте друг друга. Я невероятно счастливая мама", - написала продюсер.
Судя по фото, вероятно, свадьба была за границей. Амир родом из Ливана, поэтому празднование могло состояться именно в этой стране. От шумного праздника молодожены отказались и провели день в кругу самых близких. Звездная мама на свадьбе не была, но поддерживала пару по видеосвязи.
Напомним, ранее Ирина Горовая призналась, свободно ли ее сердце. Она поделилась подробностями личной жизни.