Наталья поделилась фотографиями со свадьбы.

Известная украинская продюсерка Ирина Горовая сообщила, что ее 26-летняя дочь Наталья вышла замуж за иностранца. Знаменитость показала кадры молодоженов.

Как известно, сейчас Наталья живет в Польше вместе с любимым Амиром. Там дочь продюсера строит свою карьеру маркетолога и работает в ІТ-компании.

Для важного события в жизни девушка выбрала изысканное платье белого цвета. Однако от фаты Наталья отказалась и была без украшений на голове. Ее избранник был в белой рубашке и классических серых брюках. Горовая опубликовала первые снимки с важного события и поздравила влюбленных.

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"Поздравляю мои. Любите друг друга, наслаждайтесь жизнью, поддерживайте друг друга. Я невероятно счастливая мама", - написала продюсер.

Судя по фото, вероятно, свадьба была за границей. Амир родом из Ливана, поэтому празднование могло состояться именно в этой стране. От шумного праздника молодожены отказались и провели день в кругу самых близких. Звездная мама на свадьбе не была, но поддерживала пару по видеосвязи.

Напомним, ранее Ирина Горовая призналась, свободно ли ее сердце. Она поделилась подробностями личной жизни.

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