Певица говорит, что деньги взяла со счетов, откуда приходят средства от монетизации ее клипов на YouTube.

Украинская певица Ирина Федишин, которая давно занимается волонтерством и сбором средств на благотворительность для армии, купила машину военным. Говорит, что деньги удалось собрать благодаря монетизации ее клипа на песню "Буча". Он набрал почти 5 миллионов просмотров.

Новостью о приобретении транспорта звезда поделилась у себя в Instagram-блоге. Номерные знаки у автомобиля символические — "ЗА БУЧУ".

Федишин также добавила, что теперь будет собирать средства самостоятельно, проводя благотворительные концерты в городах Европы.

"Все средства, которые будут собраны - будут переданы на ВСУ. За все время удалось собрать 1 300 000 грн. За эти средства закуплено более 500 пар обуви, квадрокоптеры, тепловизоры, шлемы, бронежилеты и многое другое. Итого мы помогли более 1000 военнослужащим", - отчиталась певица.

Напомним, недавно Ирина Федишин оказалась в центре грандиозного скандала. Сначала украинские слушатели накинулись на нее как на представительницу национального жюри Евровидения-2022 от Украины за то, что исполнитель от Польши не получил ни единого балла на конкурсе. Потом она оскандалилась высказыванием о том, что считает ЛГБТ-представителей "грешниками".

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