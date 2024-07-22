Ирина Билык воссоединилась с экс-мужем: 'Помирились'

Артистка обратилась к Коляденко в особенный день.

Украинская певица Ирина Билык решила наладить отношения со своим экс-мужем Дмитрием Коляденко, с которым последнее время не общалась. Она трогательно обратилась к нему в особенный день - накануне его дня рождения.

Это произошло во время концерта, на котором выступала артистка. Она со сцены позвала Дмитрия, чтобы вместе с ним исполнить песню "Фарби".

"Для этого концерта и до завтрашнего дня, потому что у него завтра (22 июля, - УНИАН) день рождения, я с ним помирилась. Но потом я снова его заблокирую, хорошо? Дима Коляденко!" - сказала Билык.

Видео дня

Интересно, что сегодня, 22 июля, артистка действительно поздравила своего экс-супруга.

В инста-сториз она опубликовала совместную с Коляденко фотографию и написала "С днем рождения".

Отметим, Билык и Коляденко расстались много лет назад, но продолжали поддерживать общение. Они часто вместе появлялись на публике, что провоцировало слухи об их воссоединении в романтическом плане.

Однако ни Билык, ни Коляденко не подтверждали, что снова вместе. Более того, Коляденко недавно сказал, что у них с Билык возникли разногласия, из-за чего они прекратили общение.

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