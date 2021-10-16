Ждет зрителей и "Липсинк Батл", который решит, какая команда первой объявит свои догадки относительно звезд в образах.

Уже сегодня, 16 октября, в 20:20 на телеканале 1+1 состоится показ пятого эпизода главного загадочного шоу страны "Маскарад".

Так, на сцену выйдет "острая на язычок" Мотанка. В этот вечер артистка сыграет на бандуре известную песню Леди Гаги "Paparazzi".

Читайте такжеНовыми героями шоу "Маскарад" станут яркий Инопланетянин и аутентичная МотанкаСпоет и пушистый Бабайка, который 4 недели подряд удивляет звездные команды и зрителей своими выступлениями и загадками.

Также уже традиционно к шоу присоединятся два новых персонажа. Первым выйдет на сцену блестящий Щелкунчик, который продемонстрирует свое соловьиное пение.

Вторым новым героем станет сексапильный Нептун, который продемонстрирует элементы воздушной акробатики на пилоне и заставит всех телезрительниц замереть перед экранами.

Ждет зрителей и "Липсинк Батл", который решит, какая команда первой объявит свои догадки относительно звезд в образах. Ирина Билык "залипсит" Дантеса и даже сольется в страстном поцелуе с Надей Дорофеевой.

Состав звездных команд шоу "Маскарад"

За право первыми сказать свои догадки, кто же находится в фантастическом образе, и за победу в шоу будут соревноваться две звездные команды. В состав первого звездного трио вошли телеведущая и судья "Лиги Смеха" Маша Ефросинина, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, а капитаном команды стал юморист и актер Юрий Ткач. Во вторую тройку вошли певец Дантес, примадонна украинской музыкальной индустрии Ирина Билык, возглавил команду юморист Игорь Ласточкин.

Автор: Виолетта Орлова