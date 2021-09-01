Ирина Билык с сыном Табризом / фото instagram.com/bilyk_iryna
Украинская певица Ирина Билык отвела сына Табриза в первый класс.
Фото новоиспеченного первоклассника она опубликовала в своем Instagram.
"Всех деток с первым днем осени – 1 сентября!" – подписала она снимок.
"Красавчик", "Какой красивый мальчик", "Успехов в учебе", "Какой красавчик", Бедные девчонки", "принц", "Невероятно красивый джентльмен", "Копия папочка", "Миленький", "Маленький Ален Делончик", – отреагировали поклонники в комментариях.
Сын Ирины Билык пошел в школу / фото instagram.com/bilyk_iryna
Как известно, Ирина Билык недавно официально развелась с папой мальчика, фотографом Асланом Ахмадовым.
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