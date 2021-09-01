Певица поделилась милым снимком в соцсети.

Украинская певица Ирина Билык отвела сына Табриза в первый класс.

Фото новоиспеченного первоклассника она опубликовала в своем Instagram.

"Всех деток с первым днем осени – 1 сентября!" – подписала она снимок.

"Красавчик", "Какой красивый мальчик", "Успехов в учебе", "Какой красавчик", Бедные девчонки", "принц", "Невероятно красивый джентльмен", "Копия папочка", "Миленький", "Маленький Ален Делончик", – отреагировали поклонники в комментариях.

Как известно, Ирина Билык недавно официально развелась с папой мальчика, фотографом Асланом Ахмадовым.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц