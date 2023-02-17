Российская блогерша и певица Инстасамка попала в базу "Миротворец". Связано это с недавней новостью о том, что она якобы задонатила на нужды ВС РФ кругленькую сумму из личных сбережений. Впоследствии оказалось, что эта новость - фейк.
Теперь Дарья Зотеева (настоящее имя Инстасамки, - ред) в базе "Миротворца", потому что на нее начали активно жаловаться как на российскую пропагандистку.
Отметим, что и в России у "звезды" все не так гладко - там против нее открыли уголовное дело по статье 5.61 КоАП – "Унижение чести и достоинства в неприличной форме". Причиной возбуждения дела стало заявление жителя Тюмени. Подробности не раскрываются, однако известно, что мужчина подал заявление на Инстасамку после посещения ее концерта.
Несмотря на то, что Инстасамка - россиянка, поддерживающая войну, в Украине ее все равно продолжают слушать. Об этом свидетельствуют рейтинги Spotify и YouTube Music, где ее композиция располагается на лидирующих строчках.
Напомним, в Полтаве подростки "отрывались" под треки Инстасамки и заявили, что им "надоела война".