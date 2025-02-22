Девочка восемь лет прожила в детдоме, поэтому сейчас она, похоже, до сих пор не может до конца поверить, что у нее есть семья.

Жена известного украинского ведущего Тимура Мирошниченко - блогерша, общественный деятель и юрист Инна - поделилась новыми трогательными кадрами с приемной дочкой, которую они удочерили в прошлом году. Женщина заговорила о прошлом девочки в детском доме.

Трогательный ролик с 9-летней Ангелиной Инна опубликовала в своем Instagram. В подписи к нему она рассказала, что за семь месяцев жизни в семье дочь до сих пор до конца не привыкла, что у нее есть семья. Она ежедневно хочет убедиться, что ее любят и никогда не покинут. Некоторые из этих вопросов слышно и на видео.

"7 месяцев с нами и каждый день переспрашивает, действительно ли мы ее любим? Действительно ли это навсегда? Действительно ли она наша дочь?" - написала жена телезвезды.

По словам блогерши, Ангелина почти ничего не вспоминает о своей прошлой жизни. Она лишь говорит, что жила в детдоме и ждала родителей, но, каким ее быт был там, ничего не говорит.

"Ангелина ничего не вспоминает из жизни до. Будто не было 8,5 лет жизни. Только отдельные эпизоды, и они как взрывы из подсознания. Что-то болезненное, что вырывается наружу, а потом снова не помнит. Подробные воспоминания начинаются со дня нашего знакомства в зуме. Строит жизнь заново. Как странно работает детская психика. И сколько всего она прячет", - отметила юрист.

К слову, звездные супруги состоят в браке уже более шести лет. Вместе они воспитывают, кроме Ангелины, приемного сына Марселя, которому сейчас 3 года. А также 6-летнюю дочь Мию и 5-летнего Марка.

Напомним, ранее Инна Мирошниченко рассказала о лечении Ангелины и ее проблемах со зрением. Жена ведущего поделилась, что после восьми месяцев лечения они обнаружили причины и будут пытаться вернуть зрение девочке.

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