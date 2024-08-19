Это уже не первое желание, которое стало реальностью для девочки.

Звездные супруги Тимур и Инна Мирошниченко, которые недавно удочерили 8-летнюю девочку Ангелину, продолжают осуществлять мечты ребенка.

Так недавно Инна позволила приемной дочери изменить прическу и покрасить волосы в розовый цвет. А теперь у Ангелины появился еще один повод для радости - ей прокололи уши. Этот сюрприз адвокат решила сделать в парикмахерской, куда взяла не только ее, но и сына Марко.

"Здесь Ангелина еще не знает, почему она тоже приехала в парикмахерскую с Маркусей", - написала Инна у себя Instagram и опубликовала фото девочки.

Однако уже потом она показала трогательное видео, на котором Ангелине прокалывают уши. Девочка улыбается и радуется, что теперь ее мечта стала реальностью.

"Ребенок, который час рассматривает мои сережки и делает каждой женщине с сережками комплименты, теперь будет носить свои", - написала Инна.

К слову, Тимур и Инна поженились в 2018 году. У супругов родилось двое детей: дочь Мия и сын Марко. Год назад они решили усыновить мальчика Марселя, которому сейчас 3 года. А в июне 2024 года их семья стала еще больше, ведь они удочерили 8-летнюю Ангелину.

Напомним, ранее Инна Мирошниченко призналась, как родители отреагировали на идею усыновления детей.

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