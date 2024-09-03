Она также отметила, на какие моменты обращали внимание при выборе школы.

Украинский ведущий Тимур Мирошниченко и его жена - адвокат и блогерша Инна - вчера впервые отвели дочерей Мию и Ангелину в школу. Девочки будут получать знания в одном учебном заведении, однако в разных классах.

По словам Инны, причин для этого было несколько и не все их можно объяснить. Об этом она написала в своем Instagram.

"Начнем с того, что класс Мии был сформирован еще в феврале преимущественно из детей, которые посещали прескул. То есть еще до открытия вступительной кампании. За школу для Ангелины мы договаривались и бронировали место в июне сразу после знакомства, когда ребенок еще не был с нами. Тогда шел набор в первый уже "Б" класс. Но самым важным стало для нас желание мягкой психологической адаптации к школе. Мы консультировались со школьным психологом, с психологом Ангелины, с нейропсихологом. Отдавать сейчас или еще год пропустить? Дистанционное образование или нет? Образование или нет в принципе? Класс Мии сформирован из друзей, которые вместе уже минимум год. Это коллектив, который живет своей жизнью", - отметила адвокат.

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Инна также добавила, что ребенку из детского дома трудно адаптироваться к новому коллективу. Об этом подробнее она написала так:

"8 лет расти среди травмированных детей, и не знать другой нормы, а потом резко попасть в коллектив с детьми, которые имели любовь, поддержку и веру в себя с рождения, - это только звучит, как сказка. В жизни - это оказаться на Марсе и чувствовать, что с тобой что-то не так... В классе Мии 15 детей, у Ангелины 7. Больше индивидуального внимания и помощи как учителя, так и ментора. А еще есть ряд психологических моментов и рисков, связанных с тем, чтобы девочки учились вместе. Они не были всю жизнь вместе. Их отношения тоже только строятся. И мне важно, чтобы они любили друг друга. Быть в одной школе, но не "за одной партой" - это минимизировать эти риски. И да, Ангелине почти 9. Она идет в первый класс. Что является для нас и авантюрой, и вызовом, и победой и проявлением веры одновременно. Больше о причинах этого мы говорить не готовы. Просто отпустите этот вопрос".

К слову, Тимур и Инна поженились в 2018 году. У супругов родилось двое детей: дочь Мия, которой сейчас 6 лет и сын Марко, которому 4. Год назад пара решила усыновить мальчика Марселя, а в июне 2024 года их семья стала еще больше, ведь они удочерили 8-летнюю Ангелину.

Напомним, ранее Инна Мирошниченко рассказала о сложностях с названной дочерью.

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